Aposta automática de 2,50 euros rende primeiro prémio do Euromilhões de mais de 55 milhões de euros

Gerente destaca “excelente prenda de Natal”.

Bastaram 2,5 euros para um apostador ganhar 55,6 milhões de euros, o primeiro prémio do Euromilhões de sexta-feira, depois de ter registado uma aposta automática no café Titã, em Leça da Palmeira, Matosinhos.





CM.



Tânia Miguéis, gerente do estabelecimento há sete anos, não esconde a emoção. “Estamos muito felizes, é uma excelente prenda de Natal para um dos nossos clientes”, refere ao

O prémio mais alto que este espaço tinha sorteado em jogos da sorte foi uma raspadinha de 20 mil euros. Orgulhosa da novidade, a gerente ‘vestiu’ o café a rigor para divulgar o feito junto dos clientes. “Estão todos curiosos, isto gera muita conversa para saber quem foi o vencedor”, aponta. José Ramos é um cliente habitual no Titã e destaca o facto de o prémio ter sido atribuído a poucos dias do Natal. “É uma grande prenda, fiquei contente por sair na freguesia.” Manuel Coimbra, outro cliente, partilha do mesmo sentimento. “É uma alegria, se me saísse a mim dava aos meus netos.”





Com este sorteio são já 77 os primeiros prémios atribuídos em Portugal. Além do euromilionário, o País apurou ainda uma das sete apostas vencedoras do segundo prémio, num valor de 113 mil euros. Os números que valeram 55 milhões foram o 6, 14, 34, 44 e 49 + 4 e 12.