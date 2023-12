Árvores com história em votação até dia 5 de janeiro

É possível votar na oliveira do Mouchão, em Abrantes, na azinheira de São Brás de Alportel ou na camélia-japoneira de Braga.

Árvores com histórias compõem a lista da Árvore do Ano para 2024. São 10, de todo o País, que vão a votação, com a vencedora a representar Portugal na edição europeia do ‘Tree of the Year 2024’. A iniciativa, da União da Floresta Mediterrânica, leva a concurso um plátano, uma azinheira, uma camélia, um cedro, uma nogueira-do-japão, uma magnólia, duas oliveiras e dois sobreiros. A votação, online, termina a 5 de janeiro.É possível votar na oliveira do Mouchão, em Abrantes, na azinheira de São Brás de Alportel ou na camélia-japoneira de Braga. Votação na página https://portugal.treeoftheyear.eu/Vote