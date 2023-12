Descoberta identidade de homem encontrado acorrentado no fundo de um lago há quase 25 anos

Testes de ADN provaram que se trata de um criminoso procurado pelo FBI.

Quase 25 anos depois, foi descoberta a identidade do corpo encontrado enrolado em correntes e ancorado no fundo de um lago. Segundo as autoridades, trata-se de Roger Dale Parham, um homem procurado pelo FBI por abuso de menores. O corpo foi descoberto a 6 de maio de 1999 por dois pescadores, no lago Barkley, Kentucky, EUA.Na altura, os investigadores não conseguiram identificar o homem utilizando as técnicas de investigação e os métodos de definição de perfis disponíveis. Em 2016, o corpo da vítima foi exumado na esperança de que uma investigação mais aprofundada pudesse finalmente descobrir a identidade do homem. Mas, apesar dos esforços, o homem permaneceu por idetificar.No início de 2023, a polícia estadual do Kentucky começou a trabalhar com um laboratório forense privado especializado em genealogia forense e, através de testes avançados de ADN genealógico dos restos mortais, foi descoberto um familiar do homem.Roger Dale Parham estava a viver em Fort Smith, Arkansas, em 1999. Na altura, aguardava julgamento por várias acusações criminais, depois de ter sido detido no final de 1998 sob a acusação de violação de um menor e libertado sob caução.