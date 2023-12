"SNS tem dificuldades, mas é o porto seguro": A mensagem do Ministro da Saúde aos que vão trabalhar no Natal

Manuel Pizarro divulgou este domingo uma mensagem de Natal, numa altura em que pouco mais de metade das urgências vão estar a funcionar em pleno na próxima semana.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, divulgou este domingo uma mensagem de Natal, numa altura em que pouco mais de metade das urgências vão estar a funcionar em pleno na próxima semana."Transmito uma especial mensagem de agradecimento e solidariedade a todas e a todos os profissionais do SNS e das diferentes insituições do ministério da Saúde que vão passar o Natal, no todo ou em parte, a trabalhar para proteger os portugueses", disse Manuel Pizarro.O plano de reorganização da rede dos seviços de urgência refere que "durante a última semana de 2023, serão 45 unidades a funcionar em pleno (54%)".Perante este cenário, o ministro da Saúde preserva a confiança no SNS. "O SNS tem dificuldades, mas graças à dedicação e competência dos profissionais é o porto seguro a que cada um de nós pode recorrer. (...) Espero que neste período de festas não precisem dos nossos serviços", afirmou.