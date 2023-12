Mãe gerou um debate entre internautas.

Influencer revela que os filhos se sentem "mal tratados" no Natal apesar de gastar 800 euros em presentes para cada um deles

Uma mãe gerou um debate entre internautas depois de ter revelado que os filhos se sentem "mal tratados" no Natal, apesar de gastar 700 libras (808 euros) em presentes para cada um deles.Segundo o Daily Mail, Karen, influencer britânica do TikTok, explicou num vídeo divulgado na rede social que conjuga as prendas de aniversário dos filhos com as prendas de Natal, mas compensa-os dando-lhes guloseimas caras.Depois dos filhos se terem queixado de que o acordo era injusto, Karen perguntou a outros pais quanto gastavam nas prendas dos filhos.Alguns disseram gastar até 1000 libras (1154 euros) com cada um dos filhos, enquanto outros disseram fazer um orçamento de 80 a 100 libras (93 a 115 euros) por criança. Houve ainda quem contasse gastar consoante as suas possibilidades, independentemente dos orçamentos das outras famílias.