Homem distribui refeições caseiras pelos cães de rua na Tailândia

Se o Natal é sinónimo de família, nesta época há quem não se esqueça dos amigos de quatro patas. Na Tailândia, ao deparar-se com a quantidade de cães de rua, um homem chamado Nial Harbison decidiu preparar cem de refeições caseiras e distribuí-las pelos animais.Quando alimentou os cães, Nial estava vestido de Pai Natal. O gesto foi partilhado, na semana passada, nas redes sociais e comoveu milhares de internautas."É uma altura muito especial do ano e os cães de rua que alimentamos todos os dias receberam a ceia de Natal. Estes cães vivem na rua e lutam diariamente contra doenças, maus tratos, doenças e ameaças de carros e humanos. Dar-lhes um jantar especial cozinhado em casa dá-lhes uma bela pausa da sua vida difícil", explicou.Nial Harbison criou as redes sociais da "We are Happy Doggo", que tem por objetivo resolver o problema dos cães de rua. A conta de Instagram conta com mais de 97 mil seguidores.Com a ajuda de Nial e da sua equipa de voluntários, vários animais, que não sobreviveriam sozinhos, já foram adotados.