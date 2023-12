Morreu a mãe do menino de sete anos que perdeu a vida devido a intoxicação alimentar em Coimbra

Mulher estava internada há duas semanas.

A família é de Condeixa-a-Nova e teve que ser internada depois de uma refeição de almôndegas.



A pedido do Ministério Público, a PJ do Centro, em colaboração com a Administração Regional de Saúde, foi chamada a investigar a morte da criança.











A mulher, de 48 anos, que estava internada devido a uma intoxicação alimentar, em Coimbra, morreu após passar duas semanas internada no hospital.O filho da mulher, com sete anos, morreu dia 12 de dezembro devido à intoxicação alimentar.