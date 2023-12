Líder da Bielorrússia anuncia que envio para o país de armas nucleares táticas russas foi concluído

Lukashenko justificou a receção das armas nucleares russas para conter a agressão da Polónia, um país da NATO.

O Presidente da Bielorrússia disse esta segunda-feira que a Rússia completou o envio de armas nucleares táticas para o seu país, uma iniciativa que está a suscitar apreensão na Polónia e na região.

Durante um encontro em São Petersburgo da União Económica Euro-asiática (UEE), um bloco económico liderado por Moscovo, o Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko indicou que o transporte deste armamento foi completado em outubro, mas não forneceu detalhes sobre o seu número ou o local onde estão depositadas.

As armas nucleares táticas, destinadas a ser utilizadas no campo de batalha, possuem um raio de alcance limitado, se comparadas com os mísseis de longo alcance que transportem ogivas nucleares. A Rússia disse que vai manter o controlo sobre este armamento enviado para o país vizinho e aliado.

Lukashenko justificou a receção das armas nucleares russas para conter a agressão da Polónia, um país da NATO. A Polónia fornece à vizinha Ucrânia apoio militar e político, na sequência da invasão militar da Rússia e associou-se às sanções internacionais contra a Rússia e Bielorrússia.

As tropas russas estacionadas na Bielorrússia invadiram a Ucrânia a partir do norte nos primeiros dias da guerra, mas não existem relatos sobre a participação de forças militares bielorrussas nessa ofensiva.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.