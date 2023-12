Homem inconformado com divisão de herança mata três familiares na ceia de Natal, fere quatro e suicida-se no Brasil

A irmã e outras duas pessoas da família morreram instantaneamente.

Um homem de 56 anos inconformado com a partilha de uma herança familiar matou três pessoas da família e feriu outras quatro durante a ceia de Natal na cidade de Maringá, no estado brasileiro do Paraná. O atirador, identificado pela polícia como Dario Jorge Kodama, suicidou-se logo após ter assassinado os familiares.

Dario, segundo dados avançados pela polícia de Maringá, entrou discretamente na noite deste domingo na área externa da casa da irmã, onde 10 pessoas da família estavam reunidas para a ceia de Natal, trancou o portão e, usando luvas e uma máscara, entrou na residência já a disparar. A irmã e outras duas pessoas da família morreram instantaneamente, enquanto outras quatro ficaram feridas, atingidas por balas a curta distância em várias partes do corpo.

Um adolescente de 16 anos e um jovem de 26 foram baleados no pescoço e no tórax, uma outra jovem foi baleada por todo o corpo e uma quarta vítima foi atingida numa das pernas, enquanto os restantes conseguiram fugir ou proteger-se. Os três feridos atingidos por vários projéteis continuavam esta segunda-feira hospitalizados numa unidade de saúde de Maringá, enquanto o ferido atingido na perna já tinha tido alta.

De acordo com a polícia, a ideia do atirador, que não aceitava a divisão da herança familiar, era matar todos os presentes, tanto que descarregou toda a munição da potente pistola calibre 9mm e voltou a carregá-la. Nas casas vizinhas, quase todos ouviram os tiros mas não ligaram, pois pareceram foguetes como os que moradores da rua estavam a soltar para comemorar o Natal, só se apercebendo da tragédia quando os sobreviventes começaram a gritar por socorro.