Bebés de Natal são a melhor prenda das famílias

Catarina Fuzer e Palpasha Sharma foram as primeiras bebés a nascer no dia de Natal nas maternidades do Centro do País. Catarina nasceu na Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra, às 00h12. Os pais, de nacionalidade brasileira a residirem na Figueira da Foz, só a esperavam no início de janeiro, mas ela surpreendeu-os na noite de Natal. "É o melhor presente que poderíamos ter", diz a mãe, Carolina Fuzer, advogada de 26 anos. "Não estávamos à espera. Passámos um dia normal e ainda fizemos a ceia", conta o pai, André Fuzer, gestor de 37 anos. "Só não deu tempo para a sobremesa", acrescenta a mãe. Catarina nasceu de parto normal, com 2,965 quilos.