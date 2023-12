Sucateiro esfaqueado após ser atraído para sexo em WC

Combinou encontro sexual com mulher, mas foi agredido com um extintor e esfaqueado. Morreu dias depois.

Um sucateiro foi atraído para manter relações sexuais com uma mulher, que depois o agrediu e roubou já na companhia de um homem. O encontro foi combinado por uma amiga da mulher. A vítima foi esfaqueada e agredida com um extintor e acabou por morrer alguns dias depois.









O crime aconteceu numa casa de banho pública, em Vale Paraíso, Albufeira, em julho de 2018. Os três suspeitos do crime foram detidos pela Polícia Judiciária em 2021. Foram condenados a 22 e 19 anos de prisão, em fevereiro deste ano, mas após recurso para Tribunal da Relação de Évora as penas das duas mulheres foram reduzidas para 13 e 15 anos. Após mais um recurso, no mês passado o Supremo Tribunal de Justiça manteve as penas de prisão para as duas mulheres e para o homem, segundo noticiou esta segunda-feira o ‘JN’.

Tal como revelou o CM em 2021, inicialmente foi detido um homem e uma mulher na zona da Damaia e em Casal de São Brás, nos arredores de Lisboa. A segunda mulher, que organizou o encontro, só foi detida mais tarde. Depois das agressões violentas, os suspeitos fugiram com 60 euros em dinheiro e um cheque de dois mil euros que o sucateiro conseguiu cancelar antes de morrer no hospital.





VALE PARAÍSO MULHER COMBINOU ENCONTRO





O sucateiro conhecia uma das mulheres por trabalhar num supermercado, onde este lhe terá feito propostas de cariz sexual. A arguida recusou, mas combinou um encontro com uma amiga, em Vale Paraíso, onde o crime aconteceu.





LISBOA CASAL FUGIU DE AUTOCARRO APÓS CRIME





O homem e a mulher que agrediram e esfaquearam a vítima compraram bilhetes de autocarro com o dinheiro do roubo e fugiram para Lisboa. Só foram detidos pela Polícia Judiciária três anos depois, com a colaboração da PSP.