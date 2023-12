Passageiros bêbedos dentro de voo atacam PSP no Aeroporto de Lisboa

Um deles empurrou um dos agentes enquanto o insultava.

Desacatos no interior de um avião acabado de aterrar no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, obrigaram à intervenção da PSP, na tarde do dia 15. A confusão estava a ser causada por “dois passageiros em estado ébrio” que estavam “a desrespeitar as ordens da tripulação”. Recusaram dar qualquer resposta aos agentes chamados para a ocorrência e quando estavam a ser acompanhados para o exterior, um deles empurrou um dos agentes enquanto o insultava.