Pai com historial de doença mental mata mulher e quatro filhos, um bebé e três crianças, na noite de Natal

A polícia francesa deteve esta terça-feira um homem suspeito de ter assassinado a mulher e os quatro filhos na madrugada do dia de Natal, avança a Reuters. Os corpos foram encontrados esta segunda-feira à noite num apartamento, na cidade de Meaux, 40 km a nordeste de Paris.O procurador local Jean-Baptiste Bladier disse que a mãe e as duas filhas tinham sido esfaqueadas tantas vezes que era impossível determinar quantos golpes tinham sofrido. Os dois filhos mais novos da família parecem ter sido sufocados ou afogados.A polícia deteve o pai das crianças, de 33 anos, em casa, numa cidade vizinha, esta segunda-feira à noite. O Ministério Público abriu um inquérito por homicídio.As crianças tinham idades compreendidas entre os 9 meses e os 10 anos. Os vizinhos disseram aos investigadores que tinham ouvido gritos durante a madrugada do dia de Natal. O alarme foi acionado no final do dia, depois de não terem obtido qualquer resposta da família.O marido tinha um historial de doença mental, disse o procurador. Em 2019, agrediu a mulher com uma faca. Ela não apresentou queixa e o caso foi arquivado.