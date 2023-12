Ronaldo sem folga no dia de Natal

CR7, Otávio e Luís Castro trabalharam com vista ao duelo com o atual campeão saudita.

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, treinou esta segunda-feira, dia de Natal (mas dia comum na Arábia Saudita), para preparar o jogo desta terça-feira(18h00) com o Al-Ittihad. Assim, CR7, Otávio e Luís Castro trabalharam com vista ao duelo com o atual campeão saudita.