Registada explosão perto da embaixada israelita na Índia

Foi registada, esta terça-feira, por volta das 17h20 locais (11h50 em Lisboa) uma explosão perto da embaixada israelita em Nova Deli, na Índia, avança o The Jerusalem Post. Não houve feridos.As causas da explosão estão a ser investigadas pelas autoridades indianas e forças de segurança israelitas."A explosão foi muito grande, não é algo que estejamos habituados a ouvir. Foi um grande milagre não ter havido vítimas", referiu fonte da comunidade judaica indiana ao The Jerusalem Post. "Não é claro se [o atentado] foi contra Israel ou não. Mas foi perto da embaixada israelita", acrescentou.Segundo o porta-voz da embaixada israelita, Guy Nir, a polícia de Nova Deli e as equipas de segurança da embaixada "foram imediatamente chamadas para perceber o que se estava a passar [...] Obviamente, aconteceu alguma coisa, mas não temos mais informações para além disso. Entretanto, estamos a aguardar os resultados da investigação".