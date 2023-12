Homem esmagado numa empresa de tecelagem em Pussos no concelho de Alvaiázere

Vítima, de 36 anos, foi transportada com ferimentos graves para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Um homem ficou esmagado esta terça-feira numa máquina, na empresa de tecelagem, localizada em Pussos de São Pedro, no concelho de Alvaiázere."Ficou esmagado numa máquina e foi levado para o hospital com suspeita de vários traumas", adiantou o comando Sub Regional de Operações e Socorro de Leiria da Autoridade de Emergência e Proteção Civil.O acidente ocorreu pouco antes das dez da manhã.No socorro estiveram os bombeiros de Alvaiázere, os técnicos do INEM da ambulância de Suporte Imediato de Vida, sediada no hospital do Avelar, no concelho de Ansião e a GNR que investiga a causa do acidente.