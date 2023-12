Bebé de 18 meses entre os feridos de despiste seguido de capotamento em Vila Nova de Famalicão

Circulação na A3 esteve condicionada.

Quatro pessoas ficaram feridas num despiste seguido de capotamento, na tarde desta terça-feira, na A3, na localidade de Cruz, Vila Nova de Famalicão. A circulação na autoestrada esteve cortada e faz-se agora de forma condicionada.Ao que oapurou, o acidente deixou um homem, com cerca de 40 anos, gravemente ferido. Teve que ser desencarcerado e foi transportado para o hospital.As restantes vítimas, entre as quais está um bebé de 18 meses, sofreram ferimentos ligeiros.O alerta foi dado pelas 15h52 e os Bombeiros Voluntários de Famalicão, com o apoio dos Bombeiros Famalicenses e da VMER, foram acionados para o local.