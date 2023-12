Mulheres britânicas desesperam com aumento do custo de vida: Há quem troque os pensos higiénicos por meias

Instituições enfrentam dificuldades em responder ao número de pedidos de ajuda.

A subida dos preços nos pensos menstruais e produtos de higiene íntima no Reino Unido levou ao aumento do número de mulheres a recorrer a instituições de caridade. Segundo a Boody Good Period, há quem esteja a utilizar alternativas desadequadas como meias, trapos e papel higiénico pelas dificuldades de acesso.Segundo dados da instituição, citados pelo jornal britânico The Independent, este ano registou-se um aumento de 43% nos pedidos mensais de pensos higiénicos. No primeiro semestre foram feitos mais de 61 mil pedidos.Rachel Grocott, a diretora-executiva da Bloody Good Period, afirma que há mais pessoas que nunca a sofrer de pobreza menstrual devido ao aumento do custo de vida."Sabemos que as pessoas estão a ter de fazer escolhas impossíveis e, para quem tem um período, os produtos são essenciais. A menstruação não para porque há uma crise de custo de vida", disse.A diretora-executiva da instituição alertou que algumas mulheres, dadas as dificuldades na obtenção de pensos menstruais e/ou tampões, têm utilizado alternativas desadequadas para a saúde íntima, como meias, trapos ou papel higiénico."Estas não são coisas que as pessoas devam ter de contemplar em 2023 no Reino Unido. É simplesmente inaceitável", salientou Rachel Grocott.Devido ao aumento da procura de pensos menstruais, 82 organizações britânicas pediram ajuda com produtos higiénicos à Bloody Good Period.