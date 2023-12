Maioria dos alunos do 2º, 5º e 8º ano não acertaram nos exercícios de Matemática, Português e Ciências.

Apenas 0,7% dos alunos do 5º ano de História e Geografia de Portugal acertaram sem falhas nas questões sobre a localização da Península Ibérica. No 2º ano, só 10,9% fizeram corretamente as contas e operações.