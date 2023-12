Mulher desaparecida depois de saltar para rio gelado para salvar cão no Alasca

"Não saltou para resgatar 'apenas um cão', era um membro da família", disse o marido.

Uma mulher de 45 anos, Amanda Richmond mãe de quatro flhos, desapareceu no sábado, num rio gelado do Alasca enquanto nadava para tentar salvar o seu cão que se estava a afogar, informa o Daily Mail.

A mulher fazia uma caminhada com o marido, Brian Rogers, pelo norte de Anchorage, e com o seu cão Groot, quando este caiu por um pequeno buraco no gelo do rio. O marido explica que Amanda saltou de imediato para a água.

"Ela não saltou para salvar 'apenas um cão', era um membro da família", disse Rogers. "Ela é enfermeira de serviço de urgência e foi treinada para ajudar e salvar pessoas. Estava completamente concentrada em salvar o cão e antes que pudesse agarrá-la, vi-a nadar rio abaixo sob o gelo e desaparecer", revela o marido de Amanda.

A Polícia de Alasca, a Equipa de Busca, Resgate e Recuperação por Mergulho estão a ajudar nas buscas desde que o alarme foi dado ao início da tarde de sábado.

Contudo, alguns socorristas tiveram de interromper as buscas na terça-feira, depois de o equipamento ter congelado com o mau tempo do Ártico. Para as buscas, retomadas esta quarta-feira, serão utilizados drones subaquáticos e cães de salvamento especializados.

Segundo as autoridades, o cão também ainda não foi encontrado.