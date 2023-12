Influencer morta a tiro pelo marido dois dias depois de ter pedido uma ordem de afastamento

Modelo com mais de 20 mil seguidores foi baleada em frente à filha de 11 anos.

Uma influencer norte-americana foi morta a tiro pelo marido dois dias depois de ter pedido, em tribunal, uma ordem de afastamento contra o agressor, informa o The Independent.Theresa Cachuela, de 33 anos, foi baleada no parque de estacionamento em Honolulu, na manhã de sexta-feira, em frente à filha de 11 anos. A modelo tinha cerca de 20 mil seguidores no Instagram.O atirador, Jason Cachuela, de 44 anos, foi encontrado morto pouco depois. As autoridades suspeitam que tenha sido suicídio.O tribunal tinha decretado uma ordem de afastamento ao agressor, dois dias antes da morte de Theresa. A vítima disse que sofria de abusos domésticos."Faço-o [o pedido de uma ordem de afastamento] para proteger-me e proteger as minhas crianças. Além de ajudá-lo a ter o apoio que precisa", disse a influencer em tribunal.A mulher acusou o marido de ignorar os seus pedidos para deixar a família em paz. Segundo a vítima, o homem ameaçou matar-se em frente dela e colocou um GPS no seu carro para poder segui-la.Os familiares acusam as autoridades de não terem feito o suficiente para proteger Theresa. "A minha filha não merecia isto. Ela estava a tentar ter ajuda, mas o sistema judicial falhou-lhe", disse a mãe.