Mulher encarcerada em capotamento na VCI

Uma das vias está cortada, no sentido Freixo-Arrábida.

Uma pessoa ficou ferida, na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, no Porto.



O alerta foi dado, por volta das 11h00, para os bombeiros Sapadores do Porto, para um acidente rodoviário na VCI, na zona da Prelada.





Os bombeiros Portuenses também foram acionados. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação e a ambulância de suporte imediato de vida também foram mobilizadas.A Divisão de Trânsito da PSP do Porto está no local para garantir a gestão e segurança do trânsito.