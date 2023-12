Emigrante em férias apanhado no Natal pela PSP por tráfico de droga

Suspeito tinha grandes quantidades de cocaína, haxixe, liamba e heroína.

Um homem de 24 anos, emigrante em Inglaterra, foi preso pela PSP de Câmara de Lobos, Madeira, na posse de uma grande quantidade de droga. A detenção ocorreu no dia de Natal.O suspeito estava de férias e levantou suspeitas. Agentes da PSP revistaram-no e descobriram uma grande variedade de estupefacientes na mochila e na bolsa que trazia a tiracolo.Tinha 547,97 gramas de cocaína, 400,54 de haxixe, 247,21 de liamba, 52,51 de heroína e ainda uma embalagem com 272,64 gramas de um produto indeterminado, destinado, em princípio, ao corte dos estupefacientes.O suspeito foi ainda apanhado com uma centena de sacos para embalamento da droga, tal como três tesouras com vestígios de estupefacientes, um moedor de café e dinheiro que estará ligado ao tráfico de droga.