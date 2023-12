Casal português detido em Espanha por roubar joias a idosos com o "método do abraço"

Homem e mulher são suspeitos de cinco crimes.

A Guardia Civil de Ayamonte deteve dois portugueses, um homem e uma mulher, suspeitos de cinco crimes de roubos de joias a residentes de Ayamonte, em Espanha, através do método "do abraço a pessoas idosas", avança o jornal Huelva Hoy.A detenção ocorreu quando o casal se deslocava para o local de trabalho da mulher.A investigação decorria desde o passado mês de setembro devido às inúmeras queixas de roubos de joias a pessoas idosas. Segundo a Guardia Civil, o crime era cometido sempre da mesma forma."Os autores, normalmente do sexo feminino, aproximavam-se das vítimas de forma afetuosa e diziam-lhes que eram seus conhecidos e, depois de os abraçar ou beijar, abandonavam o local e entravam num veículo que estava sempre à espera nas proximidades".O crime, conforme as queixas, era efetuado por uma mulher e por um homem de meia-idade que a esperava junto do carro. A polícia não interveio mais cedo porque os idosos apercebiam-se do roubo algum tempo depois do crime.Em 2018, o casal português já havia sido detido por suspeitas de crimes semelhantes.A Guardia Civil cooperou com as autoridades portuguesas e com o Centro de Cooperação Policial e Aduaneira Castro Marim-Ayamonte (CCPA) que informou a Guardia Civil espanhola de que a última morada do casal registada seria em Castro Marim, em Portugal.Foi igualmente dito que o homem teria morrido em 2019. Chegou-se à conclusão de que o detido utilizava diferentes identidades. Além dos cinco crimes de roubo de joias, o homem é também acusado de crime de usurpação de identidade e falsificação de documento público.