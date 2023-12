Incêndio em cozinha faz cinco feridos nas Caldas da Rainha

No local do incêndio estavam também sete gatos e dois cães que vão ser realojados.

Um incêndio deflagrou, na madrugada desta quarta-feira, numa cozinha de uma habitação, nas Caldas da Rainha.Há cinco feridos ligeiros por inalação de fumo que foram transportados para o hospital. No local do incêndio estavam também sete gatos e dois cães que vão ser realojados.Estão no local 17 operacionais incluindo os Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha, os Bombeiros Voluntários da Benedita, a Proteção Civil, o INEM e a PSP.