Campeão chinês de xadrez perde título por defecar na banheira de um hotel

Yan Chenlong era também acusado de fazer batota nas competições.

Yan Chenlong, de 48 anos, derrotou dezenas de concorrentes no jogo do xadrez, na última semana, ganhando o título nacional de "Rei do Xiangqi". Contudo, os festejos duraram pouco tempo, pois a Associação Chinesa de Xiangqi revogou o título e confiscou o prémio ao homem, por alegada batota e por "perturbar a ordem pública", ao defecar na banheira de um hotel, avança o The Guardian.

A associação teve que responder aos rumores de batota que circulavam que diziam que Yan usava anéis equipados com transmissores via wireless para enviar e receber sinais.

Segundo os relatos, Yan teria batido e aberto as mãos várias vezes para comunicar informações sobre o tabuleiro de xadrez através de um código a um computador, que depois enviava instruções sobre as jogadas a efetuar sob a forma de vibrações.

"Com base na nossa compreensão da situação, é atualmente impossível provar que Yan fez batota através "de anéis", como se especula nas redes sociais, afirmou a Associação. Ainda assim, foi-lhe retirado o título e foi proibido de jogar durante um ano.

Segundo a associação, o homem "consumiu álcool com outras pessoas no seu quarto na noite de 17, e depois defecou na banheira do quarto onde estava hospedado no dia 18, num ato que danificou a propriedade do hotel, violou a ordem pública e os bons costumes, teve um impacto negativo na competição e no evento de Xiangq", acrescentam os responsáveis da Associação Chinesa de Xiangqi, disse a associação.