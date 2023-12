Principal suspeito do desaparecimento da grávida da Murtosa plantou provas para baralhar Polícia Judiciária

Há provas que foram plantadas por Fernando Valente para baralhar a investigação. É pelo menos esta a convicção da investigação que detetou uma mensagem no Facebook, escrita, alegadamente, às três da manhã de dia 4 de outubro, por Mónica Silva, a mulher de 33 anos que está desaparecida na Murtosa. “Não me ameaces mais”, teria escrito a mulher a um homem a quem deveria dinheiro. A Polícia Judiciária acredita que Mónica, desaparecida há quase três meses, foi assassinada e deteve o antigo namorado Fernando Valente por homicídio qualificado, profanação e ocultação de cadáver e ainda de aborto agravado.Saiba mais no