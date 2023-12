Tornado em Manchester provoca destruição e deixa mais de 14 mil casas sem eletricidade

Tempestade provocou quedas de neve, ventos intensos e muita chuva.

Um "tornado localizado" em Manchester destruiu muitas casas e deixou milhares de habitações sem eletricidade, na madrugada desta quinta-feira.A tempestade também provocou quedas de neve, ventos intensos e muita chuva. A queda de árvores, fruto do mau tempo, provocou danos nas linhas de eletricidade e cortou comunicações. Esta manhã, mais de 14 mil casas não tinham eletricidade."Este incidente afetou muitas pessoas em Stalybridge [cidade perto de Manchester], com vários residentes a terem de abandonar as suas casas durante a noite", informam as autoridades locais.