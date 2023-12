Detido grupo que raptou idoso em Portugal para roubar 100 mil euros. Vítima foi amarrada a uma árvore em Barcelona

Grupo sequestrou o homem de 82 anos em Portugal e levou-o para Espanha.

A Polícia Judiciária, em cooperação com autoridades policiais espanholas, deteve quatro homens e duas mulheres por suspeitas da prática crimes de rapto, roubo com arma de fogo, associação criminosa e de branqueamento de capitais. A operação ocorreu a 13 de dezembro, em Málaga.



Os crimes, alguns cometidos em Portugal, consistiram no rapto de um homem português, de 82 anos, a 25 de agosto, em Almancil.





Foi mantido sequestrado dentro da própria viatura durante a viagem, de cerca de 1200 quilómetros, até aos arredores de Barcelona. Foi depois deixado amarrado a uma árvore, num parque natural, durante 24 horas.



O gang acabou por fugir na viatura de luxo do empresário, com

A vítima conseguiu livrar-se das amarras e, apesar de ferido e aterrorizado, apresentou queixa numa delegacia dos Mossos d’Esquadra, polícia autonómica catalã. Contou que enquanto esteve amarrado os ladrões conseguiram subtrair-lhe dinheiro e outros bens.

Conforme apurou o, o idoso foi sequestrado, agredido e ameaçado com armas de fogo.100 mil euros que lhe pertenciam, através de transferências das contas bancárias da vítima para diversas contas abertas pelos suspeitos, com recurso a documentação falsa.Mais tarde o português viria a libertar-se.Das buscas realizadas na operação foram apreendidas réplicas de armas de fogo, material destinado à contrafação e falsificação de documentos de identificação, e também vária documentação falsa. Foram ainda recuperadas duas viaturas de matrícula portuguesa que haviam roubadas em Portugal.

Os detidos, com idades entre os 21 e os 43 anos, têm antecedentes criminais por crimes de roubo em Espanha.



Já em dezembro, no dia 17, foram desenvolvidas ações de investigação em Lisboa, tendo sido identificados outros suspeitos. As investigações decorrem com o objetivo de identificar mais factos criminosos.

A direção do inquérito está a cargo do DIAP de Faro.





Tentativa de rapto de outra mulher



As autoridades espanholas, segundo a agência EFE, divulgaram a detenção de outras três pessoas, pela tentativa de rapto de outra mulher, em Setúbal.



As detenções foram realizadas depois de o grupo ter tentado, sem êxito, sequestrar a vítima, a 11 de dezembro, e ter fugido no seu automóvel, após esta ter conseguido escapar dos sequestradores.

O automóvel tinha GPS e foi encontrado em Espanha, desencadeando as ações policiais que levaram às detenções dos suspeitos e à realização de várias buscas domiciliárias no Sul de Espanha e em Portugal.