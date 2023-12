Atirador do massacre de Praga confessa ter matado bebé de dois meses antes do tiroteio na universidade

Autoridades receberam uma carta do jovem a confessar o crime.

, num tiroteio na Universidade de Charles, em Praga, confessou esta quinta-feira ser o autor de mais dois homicídios.David Kozak, o responsável pelo massacre, confessou, através de um bilhete de suicídio, ter matado um bebé, de dois meses, e o pai, um homem de 32 anos, numa floresta, seis dias antes do ataque à universidade, a 15 de dezembro, informa a SkyNews.A polícia obteve "uma carta onde o criminoso escreveu que cometeu o ataque". O conteúdo do documento não pode, no entanto, "ser tornado público neste momento devido à investigação em curso sobre o incidente".No ataque de 25 de dezembro, além das 13 pessoas que morreram, outras 25 ficaram feridas.