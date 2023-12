Conservadores russos revoltados com festa de "quase nudismo" em Moscovo

Rapper foi detido por participar no evento. Artistas que estiveram na cerimónia forçados a pedir desculpa.

Uma festa com o tema "quase nus" e repleta de celebridades, em Moscovo, causou muita polémica entre os russos mais conservadores. O evento foi organizado pela influencer russa Anastasia Ivelleva e decorreu a 20 de dezembro num clube noturno da capital da Rússia, avança o The Guardian.A festa contou com a participação de várias figuras conhecidas do país em guerra, que usavam lingerie e rendas. A cerimónia seria inspirada na capa da música "Fight Like a Brave" dos Red Hot Chili Peppers."Estávamos todos a divertir-nos, ninguém imaginava a confusão que estava por vir", diz uma pessoa, citada pelo jornal inglês, que esteve na festa e prefere manter o anonimato.Imagens do evento foram rapidamente partilhadas pelas redes sociais e provocaram revolta nos políticos e comentadores conservadores e pró-guerra."Há uma guerra a acontecer, mas estas bestas e escumalha organizam isto. Não querem saber do que está a acontecer", disse