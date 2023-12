Médico dá três socos a paciente durante cirurgia aos olhos na China

Vídeo torna-se viral nas redes sociais chinesas.

Um hospital em Wuhan, China, está a ser investigado na sequência da divulgação de um vídeo que mostra um médico a esmurrar uma paciente durante uma cirurgia, relatou a BBC.O incidente remonta a 2019, mas as imagens tornaram-se agora virais nas redes sociais chinesas. O médico deu três socos na cabeça da paciente enquanto lhe operava os olhos.A administração do hospital esclareceu que a mulher, de 82 anos, "apresentou intolerância à anestesia local" e moveu a cabeça e os olhos repetidamente. De acordo com um comunicado da unidade de saúde oftalmológica, o cirurgião "tratou a paciente de forma rude numa situação de emergência".O filho da mulher veio agora explicar que a mãe está cega do olho esquerdo, embora não haja certezas sobre a ligação desse facto ao incidente ocorrido em 2019. Após a cirurgia, o hospital ofereceu numa indemnização equivalente a 63 euros à paciente, acrescentou o filho.As autoridades chinesas estão a investigar o caso.