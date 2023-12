Dois homens baleados com caçadeira em Bragança

Ambas as vítimas são de nacionalidade búlgara e uma delas foi transportada para o hospital.

Uma agressão com uma caçadeira causou dois feridos leves, dois homens, de 24 e 42 anos, na aldeia de Parada, Bragança, por volta das 11h00 da manhã desta quinta-feira.O mais novo foi transportado para o Hospital de Bragança com ferimentos no membro superior e na cabeça. O mais velho não foi transportado por não ter ferimentos relevantes.No local estiveram cinco bombeiros, apoiados por dois veículos, a VMER de Bragança e dois veículos com 5 elementos da GNR. Ambos os feridos são de nacionalidade búlgara.Os populares indicam que a agressão estará relacionada com a apanha da castanha, uma vez que muitas pessoas de nacionalidade búlgara são conhecidos nesta região por roubar castanha. Existem vários desacatos entre pessoas desta nacionalidade.Este mês já tinham sido detidas doze pessoas de nacionalidade búlgara por furto de castanhas no concelho de Vinhais, Bragança.A arma utilizada foi uma caçadeira e segundo populares foram ouvidos dois tiros. As vítimas terão sido atingidas de raspão.Os Bombeiros Voluntários de Bragança assistiram as vítimas no local.A GNR continua a investigar. Não há informação de que o autor dos disparos tenha sido detido.