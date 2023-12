Revelada estátua gigante de Shakira na Colômbia

Figura em bronze tem quase sete metros. Cantora diz-se honrada.

A multipremiada cantora colombiana Shakira foi imortalizada em Barranquilla, sua cidade natal, com uma estátua de quase sete metros em bronze.A figura mostra a artista a fazer a dança do ventre, uma das suas imagens de marca. A estátua foi revelada na terça-feira, nas margens do rio Magdalena, pelo autarca local, Jaime Pumarejo, com a presença dos pais da cantora."Mostra a milhões de raparigas que podem seguir os seus sonhos e que podem alcançar o que quiserem", disse, sobre a homenagem, o político, citado pela Reuters.Uma placa, diante da estátua que mostra o cabelo longo da cantora com os braços esticados em cima da cabeça, destaca o trabalho da artista com a fundação "Pies descalzos" (Pés descalços, em português)."Um coração que compões, ancas que não mentem, um talento sem igual, uma voz que move multidões e pés que marcham pelo bem das crianças e da humanidade", lê-se na inscrição.A cantora, que vive em Miami, garantiu estar honrada com a distinção.Ao longo da carreira, Shakira já conquistou três Grammys e 12 Grammys latinos, além de outros 251 prémios. "La Tortura", "Whenever, Wherever" e "Hips Don't Lie" são alguns dos seus maiores sucessos.