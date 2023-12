NASA acredita que novos robôs serão capazes de funcionar como humanos na Terra e no espaço

áreas atingidas por desastres naturais.

Com o software adequado poderão desempenhar tarefas no espaço, como limpar painéis solares ou inspecionar equipamentos com defeito fora da espaçonave, de acordo com a chefe da equipa, Shaun Azimi."Não estamos a tentar substituir as tripulações humanas. Estamos apenas a tentar tirar-lhes o trabalho chato, sujo e perigoso do colo, para permitir que se concentrem nas atividades de nível mais alto", afirmou.A NASA está a desenvolver parcerias com empresas de robótica a este respeito, entre elas a Apptronik, sediada em Austin, Estados Unidos. A Apptronik planeia começar a fornecer robôs humanoides a empresas no início de 2025.