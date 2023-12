Esfaqueamento nas bancadas do Estádio da Luz pode valer ao Benfica dois jogos à porta fechada

Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu, esta quinta-feira, um processo disciplinar ao Benfica.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu esta quinta-feira um processo disciplinar ao Benfica, depois do esfaqueamento de um adepto no jogo com o AVS, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

Na partida da fase de grupos da Taça da Liga, disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, um adepto sofreu ferimentos ligeiros depois de ter sido esfaqueado numa das bancadas do recinto, durante o intervalo do jogo que os 'encarnados' venceram por 4-1.

Segundo o artigo 182.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), de agressões graves a espetadores e outros intervenientes, este caso pode levar os 'encarnados' a uma punição de até dois jogos à porta fechada.