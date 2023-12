Detido homem que esfaqueou adepto no Estádio da Luz

Suspeito esteve oito dias em fuga. Benfica arrisca-se agora a jogar dois jogos à porta fechada devido ao que aconteceu.

Foi detido na noite desta sexta-feira o homem que esfaqueou um adepto no estádio da luz durante o jogo com o AVS.O esfaqueamento aconteceu na semana passada e as autoridades conseguiram esta noite apanhar o suspeito. Desde o dia 21 que o agressor estava em fuga.O crime aconteceu durante o intervalo do jogo entre o Benfica e o AVS e o adepto foi transportado para o hospital de Santa Maria.O Benfica arrisca jogar dois jogos à porta fechada devido ao que aconteceu.