Homem perdoa esposa que lhe cortou o pénis e admite colocar prótese

Um homem a quem a mulher cortou o pénis disse que perdoou a esposa pelo crime que a própria confessou às autoridades, em São Paulo, Brasil, e admitiu a hipótese de colocar uma prótese, relatou a imprensa brasileira.Na sexta-feira passada, a agressora cortou o pénis do marido com uma navalha durante uma relação sexual, depois de descobrir uma alegada traição do homem com a sobrinha de 15 anos.Por ter as mãos amarradas, a vítima não conseguiu defender-se. A agressora usou o telemóvel para tirar uma fotografia do órgão, atirou-o para a sanita e puxou o autoclismo. Em seguida, dirigiu-se à esquadra e confessou o crime, acabando detida por tentativa de homicídio.Na quinta-feira, o marido amputado considerou que a esposa "tem ciúmes possessivos", numa entrevista à TV Thathi de Campinas. "Ela é uma pessoa que vai marcar negativamente a minha vida para sempre", vincou.Apesar de lamentar o sucedido, o homem mostrou-se capaz de desculpar a agressora. "Infelizmente, aconteceu. Ela desencadeou esta tragédia. Está a pagar por isso. A verdade é que quem tem de perdoar é Deus, mas, da minha parte, está perdoada", afirmou.A vítima recordou as dores infligidas pela esposa. "Foi tudo muito rápido. A luz estava apagada. Ela acariciou o meu pénis e, em seguida, cortou. Senti a minha virilha a aquecer", detalhou. O marido amputado saiu de casa a correr e chegou à Unidade de Pronto Atendimento, do bairro Cerejeira III, onde o casal vivia.Neste momento, o homem encontra-se a recuperar em casa e pondera a possibilidade de colocar uma prótese no lugar do órgão decepado.