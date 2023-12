Tiroteio no Monte da Caparica fez dois mortos e sete feridos

Polícia Judiciária está no local. Vítimas foram transportadas para o Hospital Garcia de Orta.

Um tiroteio na noite desta sexta-feira, na rua da Bela Vista, no Monte da Caparica, em Almada, provocou dois mortos, um homem e uma mulher, e sete feridos. Um dos feridos está em estado grave e os restantes estão estáveis.Dos sete feridos, um foi transportado para o Hospital de São José e os restantes para o Hospital Garcia de Orta.Ao que oconseguiu apurar, na origem do tiroteio estará um desacato entre vários indivíduos. No local esteve a GNR e a Polícia Judiciária.O alerta foi dado por volta das 23h00.