Fernando Valente e os pais estiveram na moradia no dia do desaparecimento de Mónica Silva.

A casa na Murtosa onde Fernando Valente e a mãe, Rosa, estiveram a trabalhar na tarde de 3 de outubro, dia do desaparecimento de Mónica Silva - a mulher de 33 anos e grávida de 7 meses que as autoridades acreditam ter sido assassinada por Fernando -, não foi alvo de buscas pela PJ de Aveiro.