Jovem de 16 anos desaparece após ser internada no Hospital Santa Maria em Lisboa

A família de uma jovem de 16 anos residente em Odivelas está a apelar a informações sobre o paradeiro da mesma, depois de ela ter saído do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.A menor foi encontrada pela PSP no dia 14 de dezembro, na sequência de um mandado de localização emitido pelo tribunal. Estaria em casa de um namorado. Mas quando foi levada à esquadra de Odivelas para ser entregue aos pais, recusou-se a ir com os progenitores.

Acabou por ser conduzida nesse mesmo dia ao Hospital de Santa Maria, onde foi internada na unidade de Pedopsiquiatria.Segundo amigos da família, seria transferida no dia 15 para o hospital de Dona Estefânia, mas nesse período terá abandonado o hospital.Há relatos de que terá tido ajuda de um amigo ou do mesmo namorado com quem tinha estado antes. O paradeiro da jovem é desconhecido, mas formalmente não há qualquer participação de desaparecimento na PSP.