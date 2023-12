Global Media avança com auditoria para identificar responsáveis pela situação financeira

Decisão foi tomada após os acionistas do Global Media Group justificarem a falta de pagamentos de salários aos trabalhadores.

A Comissão Executiva do Global Media Group (GMG) vai avançar com uma auditoria a todas as operações e negócios, para apurar o que levou à atual situação financeira do grupo, foi anunciado este sábado.

"A Comissão Executiva decidiu realizar uma auditoria a todas as decisões, operações e negócios que conduziram o Global Media Group ao estado atual, não sendo de descurar uma posterior decisão em recorrer a outras instâncias, no sentido de apurar eventuais responsáveis por situações menos claras e que indiciam em alguns casos uma gestão, no mínimo, pouco transparente", afirma a GMG, numa nota de imprensa enviada este sábado à agência Lusa.

A decisão foi tomada após os acionistas do Global Media Group (GMG) Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira terem afirmado, na sexta-feira, que foi o "manifesto incumprimento" de obrigações pelo World Opportunity Fund que impediu o pagamento de salários aos trabalhadores.