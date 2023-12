Casal detido por lucrar com trabalho de prostitutas em Porto de Mós

Operação da GNR acaba com negócio criminoso de exploração de mulheres em estabelecimento e de tráfico de estupefacientes.

Um estabelecimento licenciado para alojamento, restauração e bebidas, em Porto de Mós, estava a ser usado por um casal para explorar o trabalho de prostitutas, o que configura um crime de lenocínio. O casal, de 50 e 57 anos, tem antecedentes criminais pelo mesmo crime e foi detido por militares da GNR de Leiria, que há um ano investigavam o que se passava naquele estabelecimento.









No decorrer da operação, os militares identificaram seis mulheres que se dedicavam à prostituição, sendo cinco estrangeiras e uma portuguesa, com idades entre os 21 e os 48 anos. Foram também identificados 20 homens, com idades entre os 18 e os 48 anos, que serão clientes destas mulheres e aguardavam para serem atendidos.

Durante as diligências, os militares da GNR apreenderam 290 doses de MDMA, cocaína e haxixe, 2355 euros, uma balança de precisão, cinco telemóveis e um tablet, que estavam na posse de três homens detidos por tráfico de estupefacientes.





No exterior do estabelecimento, situado à beira da EN243, entre Porto de Mós e Mira de Aire, foram detidos outros dois homens, de 27 e 30 anos, por condução sob efeito do álcool.





O casal e um dos homens suspeitos de tráfico de estupefacientes foram esta sexta-feira levados ao Tribunal de Leiria para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial.