Cobra venenosa interrompe jogo do tenista Dominic Thiem

Veneno pode causar paralisia progressiva e sangramento incontrolável.

A presença de uma das cobras mais venenosas do mundo no court levou este sábado à interrupção do encontro entre o tenista austríaco Dominic Thiem e o australiano James McCabe, na qualificação para o torneio de Brisbane, Austrália.

O incidente aconteceu ainda no primeiro 'set', no qual McCabe, 272.º do mundo, tinha acabado de vencer por 6-2.

A serpente, identificada como cobra marrom (Pseudonaja textilis), é considerada atualmente a segunda mais venenosa do mundo, com o seu veneno a causar paralisia progressiva e sangramento incontrolável.

Foram os espetadores que detetaram a presença do réptil, de cerca de 50 centímetros, que foi removido por um especialista para o efeito, num país que abriga 20 das 25 espécies de cobras mais venenosas do mundo.

O austríaco Dominic Thiem, 98.º do ranking mundial ATP, acabou por vencer os 'sets' seguintes, por 7-6 (7-4) e 6-4, apurando-se para a segunda eliminatória do 'qualifier' do torneio australiano.