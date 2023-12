Colisão entre carro e uma bicicleta provoca um morto em Castro Verde

Vítima mortal era um homem que seguia na bicicleta.

Um homem morreu este sábado na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e uma bicicleta, na Estrada Nacional (EN) 2, em Castro Verde (Beja), disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o acidente na EN 2, ao quilómetro 633, foi dado pelas 16h34 e que a vítima mortal era um homem que seguia numa bicicleta.

As fontes do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo e da GNR explicaram que não foi ainda possível apurar a idade da vítima mortal.

Para o local foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por cinco veículos, entre meios dos bombeiros, da GNR, e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), ambas de Castro Verde.