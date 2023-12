Cristiano Ronaldo é o melhor marcador do ano com 54 golos em 2023

Avançado português marcou este sábado pelo Al Nassr contra o AL Taawon ao 92 minutos.

Cristiano Ronaldo é, aos 38 anos, o melhor marcador do ano com 54 golos. O internacional português marcou este sábado pelo Al Nassr contra o AL Taawon ao 92 minutos.



O avançado português passou à frente dos concorrentes mais próximos - Kane e Mbappé e o norueguês Erling Haaland, jogador do Manchester City, que falhou o jogo por lesão.