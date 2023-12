Chuva de tiros faz dois mortos e sete feridos em Almada

Cinco homicídios na mesma rua do Monte de Caparica desde o início deste ano.

O som dos risos e da música que juntou dezenas de moradores do Monte de Caparica na Rua da Bela Vista, típico para uma noite de sexta-feira, foi cortado pela chegada de um carro, que não chegou a parar. Apenas se viram os vidros a baixar e lá de dentro soltou-se uma chuva de tiros sobre a multidão que convivia. Tão depressa como chegou, o carro desapareceu na noite. Para trás ficavam, pelo menos, nove vítimas. José Borges, de 43 anos, e Lina di Djusta, de 35, morreram pouco depois de entrarem no Hospital Garcia de Orta, para onde foram levados por amigos. Outras seis pessoas baleadas deram entrada naquela urgência levadas por civis e com ferimentos ligeiros.Saiba mais no