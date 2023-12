Guerra de pais no acesso às casas de banho

Aumenta a polémica em torno do projeto de lei sobre autodeterminação de género nas escolas, aprovado no dia 15 no Parlamento, com organizações e associações de pais a defenderem posições contrárias. No centro da polémica, o acesso às casas de banho e balneários e a escolha do nome por parte dos alunos. Os defensores do projeto de lei pedem ao Presidente da República que promulgue, os críticos apelam ao veto.Saiba mais no