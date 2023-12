PSP manda vigiar copos por causa de droga nas bebidas na Passagem de Ano

População deve evitar zonas costeiras devido à agitação marítima.

"Controla a tua bebida antes que te controlem a ti!". O alerta é feito pela PSP de Lisboa, em jeito de aviso para que todos os que esta noite vão sair à rua ou para bares e discotecas, nos festejos da Passagem de Ano, não tirem os olhos do seu copo - impedindo assim que estranhos mal-intencionados coloquem drogas no líquido, deixando os incautos incapacitados e propiciando crimes que vão desde o roubo à violação."Podem ter vários nomes - ‘droga do amor’, ‘boa noite Cinderela’ - mas o resultado é sempre o mesmo", avisa a PSP. Os conselhos da polícia são simples, mas se levados à risca extremamente eficazes: "tem sempre atenção ao teu copo/bebida e não aceites bebidas de estranhos"; "sempre que possível opta por uma garrafa em vez de um copo"; e "tem o cuidado de tapar o copo de forma a evitar o adulteramento da tua bebida". O golpe é realizado com recurso a drogas com um efeito depressor sobre o sistema nervoso central, ainda para mais potenciado quando combinadas com o álcool, que culmina na inconsciência da vítima.Noutra vertente, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) apelou à população para evitar deslocar-se a praias e zonas costeiras devido à agitação marítima na costa ocidental de Portugal continental. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ondas de noroeste com cinco metros de altura e colocou sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Leiria, Aveiro, Coimbra e Lisboa. A AMN desaconselha também os banhos de mar frequentes no Ano Novo.A previsão do IPMA aponta para uma Passagem de Ano em Portugal continental sem chuva, exceto no Minho. As temperaturas vão variar entre 13 e 18 °C no Litoral e Interior Sul, e entre 8 e 12 °C no Interior Norte e Centro.