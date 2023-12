Psicólogos estão no local a prestar assistência à família.

Uma menina de dois anos morreu afogada, na manhã deste domingo, na piscina de uma habitação em Esmeriz, em Vila Nova de Famalicão.A menor caiu à piscina e acabou por morrer. O óbito foi declarado no local. Os Bombeiros e o INEM ainda tentaram reverter a situação, mas não tiveram sucesso.O alerta foi dado pelas 11h20. No local estiveram os Bombeiros de Famalicão, a VMER, a GNR e os psicólogos do INEM para dar assistência à família.